Створено сайт та фейкові скріншоти: РФ готує інформаційну акцію з дискредитації Зеленського у Європі

Серпень, 11 в 18:00

Адміністрація Володимира Путіна погодила створення нової структури, афільованої з російськими спецслужбами, основним завданням якої стане втілення інформаційної “акції”, спрямованої на дискредитацію Володимира Зеленського у Західній Європі.

– Згідно з задумом авторів “акції”, буде створено та оприлюднено фейковий майданчик (сайт) так званого Фонду Зеленського, на якому буде розміщено пропозицію до іноземних громадян та установ долучитися до його “діяльності”. Планується створення та подальша публікація “асортиментної лінійки Фонду” та реєстрація його на торговельних майданчиках Європи. Роботу організаційної структури Фонду у країнах Європи планується розбудовувати за принципом “мережевого маркетингу”. Це, на думку організаторів, дасть змогу активно поширювати зазначену інформацію у європейському медіапросторі, – повідомляє ГУР Міноборони України.

Станом на 10 серпня основні підготовчі заходи до запуску цього проєкту завершені, а саме:

створено сайт Фонду;

підготовлено для поширення у соцмережах фейкові скріншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення Фонду;

створено базу так званих мережевих лідерів та блогерів для подальшого поширення матеріалів;

підготовлено меми та коментарі для соціальних мереж.

Найближчим часом очікується повноцінний старт проєкту та початок широкої медійної кампанії з розкрутки.

Зараз дивляться

– Закликаємо міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію щодо України виключно з підтверджених джерел, – йдеться у повідомленні.

Джерело: ГУР Міноборони України