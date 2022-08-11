Серпень, 11 в 16:20

У четвер, 11 серпня, російські загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта.

За даними НАЕК Енергоатом, зафіксовано 5 “прильотів” у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.

На невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Зараз дивляться

– Ще п’ять “прильотів” сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести “перезмінку”. Адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі ситуація на станції є контрольованою. Інформація про те, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною.

Водночас у мережі місцеві жителі публікують відео, на яких видно, що над Запорізькою АЕС підіймаються клуби диму.