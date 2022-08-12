Август, 12 в 1:31

У Украины есть предложения для стран Запада, которые могут сделать мир более безопасным.

Об этом, а также работе украинской международной группы по гарантиям безопасности, которую возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак вместе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, говорится в статье Ермака для The Guardian.

Ермак пишет, что у Украины уже есть неудачный опыт Будапештского меморандума, формулировки которого не прошли проверки временем и амбициями России.

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Поэтому ошибки прошлого поставили под угрозу безопасность всего мира в настоящем.

– Поэтому сейчас для нашей и мировой безопасности важно разработать реальные гарантии безопасности. Это отвечает интересам Украины и мировых держав. Эти гарантии могут стать одними из столпов мирового порядка, – написал Ермак на своем канале в Telegram.

По его словам, долгосрочной целью Украины остается членство в НАТО, но сегодня Киеву нужны юридически обязательные гарантии от стран-союзников о предоставлении оружия, обмене разведданными и поддержке нашей оборонной промышленности и экономической состоятельности.

— Мы знаем достаточно, чтобы быть уверенными, что нет такого мирного соглашения, под которым Россия поставила бы свою подпись и сдержала бы свое слово. Учитывая действия РФ в Сирии и ее поведение после захвата Крыма, должно быть очевидно: Россия использует мирные переговоры как отвлекающий фактор и ловушку, не стремясь найти компромиссное решение, — написал он.

Андрей Ермак рассказал, что международная группа по гарантиям безопасности планирует представить мировой общности рекомендации уже в ближайшее время.

– Некоторые влиятельные лица, даже в правительствах наших союзников по-прежнему считают, что противостоять России невозможно. Их позицию сравнима с позицией ребенка, столкнувшегося с трудной задачей. Вместо того, чтобы закрывать глаза, затыкать уши и кричать, что проблема исчезнет, ​​эти люди должны открыть глаза и увидеть Россию такой, как она есть, — пишет Ермак в статье.

По его словам, заверения не работают, когда нужны гарантии.

– Потому что это возможность для коллективного Запада противостоять варварским амбициям России, – написал он.

Андрей Ермак резюмирует свою статью тезисом, что новые гарантии для Украины должны быть сильнее и эффективнее, а безопасность Украины сделает более безопасным мир.