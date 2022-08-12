Серпень, 12 в 1:31

Україна має пропозиції для країн Заходу, які можуть зробити світ безпечнішим.

Про це, а також роботу української міжнародної групи з безпекових гарантій, яку очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак разом із колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, йдеться у статі Єрмака для The Guardian.

Єрмак пише, що Україна вже має невдалий досвід Будапештського меморандуму, формулювання якого не пройшли перевірки часом і амбіціями Росії.

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Через це, помилки минулого поставили під загрозу безпеку всього світу у сьогоденні.

– Тому зараз для нашої та світової безпеки важливо розробити реальні безпекові гарантії. Це відповідає інтересам України та світових держав. Ці гарантії можуть стати одними зі стовпів світового порядку, – написав Єрмак на своєму каналі у Telegram.

За його словами, довгостроковою метою України залишається членство в НАТО, але сьогодні Києву потрібні юридично обов’язкові гарантії від країн-союзників щодо надання зброї, обміну розвідданими та підтримки нашої оборонної промисловості та економічної спроможності.

– Ми знаємо достатньо, щоб бути впевненими, що немає такої мирної угоди, під якою Росія поставила б свій підпис і дотримала б свого слова. З огляду на дії РФ в Сирії та її поведінку після захоплення Криму має бути очевидно: Росія використовує мирні переговори як відволікаючий фактор і пастку, не прагнучи знайти компромісне рішення, – написав він.

Андрій Єрмак розповів, що міжнародна група з гарантій безпеки планує представити світовій спільності рекомендації вже найближчим часом.

– Деякі впливові особи, навіть в урядах наших союзників, як і раніше, вважають, що протистояти Росії неможливо. Їх позицію можна порівняти з позицією дитини, яка зіткнулася з важким завданням. Замість того, щоб заплющувати очі, затикати вуха і кричати, що проблема зникне, ці люди повинні розплющити очі і побачити Росію такою, якою вона є, – пише Єрмак у статті.

За його словами, запевнення не працюють, коли потрібні гарантії.

– Бо це можливість для колективного Заходу протистояти варварським амбіціям Росії, – написав він.

Андрій Єрмак резюмує свою статтю тезою, що нові гарантії для України мають бути сильнішими та ефективнішими, а безпека України зробить безпечнішим світ.