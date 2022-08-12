Август, 12 в 1:11

Президент Владимир Зеленский призвал представителей украинской власти и военных не разглашать планы проведения дальнейших военных действий на территории Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 11 августа.

— Хочу отметить сегодня важную вещь для всех представителей государственной и местной власти, военной сферы и других лиц, комментирующих события на фронте, оборонный замысел командования, подготовку конкретных операций. Общее правило простое: война – это точно не время для тщеславия и громкости заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что если украинские представители власти хотят оставить после себя громкие заголовки, то это “откровенно безответственное” дело.

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— Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое произнесенное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях, — сказал украинский лидер.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что после раскрытия информации о стратегических или оперативных планах Вооруженных сил одним из украинских военных высокопоставленных чиновников было начато расследование. Он озвучил эту информацию в интервью одному из известных изданий.

Неизвестно, о ком говорилось в сообщении Маляр. Впрочем, недавно американская газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника сообщила, что удары по авиабазе в Крыму были нанесены оружием украинского производства.