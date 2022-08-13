Август, 13 в 12:33

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки оценили эффективность Вооруженных сил Украины на 12 из 10 возможных.

Такой оценкой в ​​Пентагоне решили отметить ошеломляющие результаты, которые демонстрируют ВСУ.

– Вооруженные силы Украины нашли способы сделать то, что мы даже не считали возможным, – заявили в Минобороны США.

В Пентагоне отмечают: несмотря на то, что силы РФ преобладают украинские, россияне испытывают давление со стороны украинских защитников, а попадание украинцев по командным пунктам и складам боеприпасов оккупантов влияет на способность армии РФ поддерживать поставки.

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– Украинские силы преуспевают на отвоеванных территориях, в частности в районах близ Харькова. Давят украинские войска на россиян и в Херсоне, повреждая мосты, – перечисляют успехи ВСУ в Пентагоне.

Несмотря на то, что Минобороны США еще не известно, что стало причиной серии взрывов на авиабазе в оккупированном россиянами Крыму 9 августа, бесспорным является факт, что РФ нанесен значительный ущерб потерей самолетов и боеприпасов, которые она применяла для нападения на Украину.

Бьют тревогу в Пентагоне и из-за ситуации на оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции.

– ЗАЭС сейчас находится под контролем России. Международное агентство по атомной энергии заявляет, что непосредственной угрозы ядерной безопасности нет, но это может измениться. Кроме того, массовые жертвы мирному населению Украины наносят неизбирательные бомбардировки РФ, – перечисляют в Минобороны США преступные действия РФ в Украине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 171-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: United States Department of Defense