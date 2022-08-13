РФ не може використовувати два головні мости на Херсонщині – британська розвідка

Серпень, 13 в 11:16

РФ, очевидно, не може використовувати два головні автомобільні мости, що забезпечують доступ до окупованої нею території на західному березі Дніпра в Херсонській області.

Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 13 серпня.

В оборонному відомстві заявили, що високоточні удари ЗСУ 10 серпня зробили непридатною для проїзду важкої військової техніки переправу через Дніпро в Новій Каховці.

Зараз дивляться

Структурно підірваним, за даними Міноборони Великої Британії, є й Антонівський міст, де росіяни спромоглися зробити лише поверхневий ремонт.

Додаткові пошкодження має й магістральний залізничний міст під Херсоном, тож щонайменше два тижні Росія використовує понтонну переправу біля цього мосту як основний шлях постачання.

У британській розвідці певні: навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони все одно залишаться ключовою вразливістю окупаційних військ.

– Наземне постачання для кількох тисяч російських військ на західному березі Дніпра майже напевно залежить лише від двох понтонних пунктів переправи, – зауважують у Міноборони Великої Британії.

Тож, зважаючи на обмежений ланцюг постачань, запаси, які Росії вдалося накопичити на західному березі, імовірно, будуть визначальним показником витривалості російських сил.

До слова, 12 серпня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ поцілили в автомобільний міст дамби Нової Каховки.

Після контрольних ударів міст неможливо використовувати за призначенням, повідомили в Оперативному командуванні Південь 13 серпня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 171-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence, ОК Південь