Серпень, 13 в 20:26

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив голові об’єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі про втрати російських окупантів на війні в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Залужного в його Telegram-каналі.

Обидва генерали провели телефонну розмову, під час якої звірили оцінки втрат російської армії у війні в Україні.

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– Ми відзначаємо, що противник зазнає значних втрат, передусім у живій силі – пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена, – повідомив Валерій Залужний.

Також Головнокомандувач ЗСУ поінформував Марка Міллі, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту, а наші військові дуже потребують артилерії.

– Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню – я знову звернувся з цим до наших партнерів. Щиро вдячний генералу Міллі та всій американській нації за дієву підтримку у захисті нашого героїчного народу та спільних цінностей – свободи і демократії, – підсумував Валерій Залужний.

Станом на 13 серпня ЗСУ ліквідували вже 43 400 окупантів, знищили 1 856 танків, 4 115 бойових броньованих машин та 978 артилерійських систем.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео, на якому видно, як працюють американські М270 MLRS на війні.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 171-й день.