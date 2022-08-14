Попали гранатой прямо в голову: нацгвардеец о бое с вражескими ДРГ

Август, 14 в 19:06

Военнослужащий Нацгвардии Константин с позывным Кот рассказал о том, как оборонял Рубежное в Луганской области, как россияне бомбили жилые кварталы, цистерны с азотом и как выходил на ближний бой с вражеским ДРГ.

35-летний Константин поделился, как ушел на войну еще в 2014 году. Тогда он не видел на один глаз, но его-таки взяли к добробату. С 2015 года вернулся к гражданской жизни.

– Я бизнесмен, у меня СТО свое. Я только услышал, что какие-то изверги идут на нашу землю – я сразу поехал в добровольческий батальон 42, — рассказывает Константин.

В итоге в этом году с 24 февраля он снова в армии, но не один, а с несколькими товарищами.

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— Очень рад был своим ребятам – кто компьютерщик, кто еще кто-то – многие не знали, что такое автоматы . Поехали в часть, записались и нас призвали. Мы потом чуть-чуть подучились – нас инструктора поднатянули и мы сразу выехали на боевые 59, — говорит нацгвардеец.

Подразделение Константина работало на Луганском направлении. С начала апреля – в Рубежном.

Парень вспоминает – каждый день по заводу с военными работали все виды вооружения. Особенно донимали артиллерия и танки – по 60-70 выстрелов в день. Но без ответа их не оставляли.

Подразделение Константина специализировалось и на ближних боях – ходили на поиски вражеских диверсионно-разведывательных групп.

– Мы вышли в лес и сразу почти столкнулись с глазу на глаз с ними. Они были минусовые. Один хотел бросить гранату – уже замахнулся и ему собрат попал прямо в голову и граната у него взорвалась в руках позади головы. Соответственно, головы нет, – говорит военнослужащий.

Тогда удалось ликвидировать семь профессиональных российских военных. Нацгвардиец говорит – после интересно было слушать перехват разговоров оккупантов.

– Мы перехватывали разговоры русских солдат, офицеров – что у хохлов смерть в глазах, они не боятся, – говорит боец.

Во второй половине апреля окружение в Рубежном усиливалось. Но бойцы стояли. От постоянных обстрелов нескольких собратьев получили ранения. 25 апреля досталось и Константину.

– Более 6-ти танчиков по нам било и прямое попадание по нашим точкам. Забрал откуда троих, а сам остался посмотреть, откуда они уйдут. На втором этаже танчик ударил прямо в этаж – я успел забежать в комнату и потом пришел в себя уже в подвале, — рассказывает парень.

С контузией и сломанным коленом бойца доставили на лечение в Днепр. Говорит, зрение, которое на здоровом глазу упало до 30%, постепенно восстанавливается.

Костя считает – то, что все украинские подразделения вышли из Рубежного, Лисичанска и Северодонецка – правильно. И ждет своего возвращения на передовую.

– Я без своих ребят не могу. Я рвался – врачи меня категорически не пускают. Я вижу ребят, я с ними нахожусь и у меня моральный дух такой, что я готов свернуть горы, — отмечает Кот.

Фото: скрин с видео