Июль, 17 в 15:23

На Запорожском направлении срочник Национальной гвардии Украины уничтожил еще один вражеский штурмовик Су-25.

Об этом в Facebook сообщила Нацгвардия Украины. Отмечается, что в соцсетях украинцы уже прозвали молодого человека Запорожским мстителем.

— Срочник Национальной гвардии Украины, которому всего 19 лет, сейчас выполняет боевые задания, защищая украинское небо на Запорожском направлении, и беспощадно бьет врага в воздухе вместе со своей верной “подружкой” ПЗРК Игла, — говорится в сообщении.

По данным Нацгвардии, сейчас на счету гвардейца уже 6 вражеских самолетов СУ-25 и одна крылатая ракета оккупантов.

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– Недавно, во время очередных авианалетов врага на позиции наших защитников, нацгвардеец подбил еще два самолета противника. Кроме того, 16 июля около десяти часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету! А уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной “сушкой”! – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на 17 июля украинские защитники ликвидировали около 38 300 российских захватчиков и уничтожили 200 вражеских самолетов.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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