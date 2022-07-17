Нацгвардиец Иглой сбил еще один Су-25 – на его счету уже шесть штурмовиков и ракета РФ
На Запорожском направлении срочник Национальной гвардии Украины уничтожил еще один вражеский штурмовик Су-25.
Об этом в Facebook сообщила Нацгвардия Украины. Отмечается, что в соцсетях украинцы уже прозвали молодого человека Запорожским мстителем.
— Срочник Национальной гвардии Украины, которому всего 19 лет, сейчас выполняет боевые задания, защищая украинское небо на Запорожском направлении, и беспощадно бьет врага в воздухе вместе со своей верной “подружкой” ПЗРК Игла, — говорится в сообщении.
По данным Нацгвардии, сейчас на счету гвардейца уже 6 вражеских самолетов СУ-25 и одна крылатая ракета оккупантов.
– Недавно, во время очередных авианалетов врага на позиции наших защитников, нацгвардеец подбил еще два самолета противника. Кроме того, 16 июля около десяти часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету! А уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной “сушкой”! – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, на 17 июля украинские защитники ликвидировали около 38 300 российских захватчиков и уничтожили 200 вражеских самолетов.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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