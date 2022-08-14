Август, 14 в 20:59

В российских соцсетях появилась информация об ударе по базе ЧВК Вагнера в оккупированной Попасной Луганщине.

Оккупанты жалуются, что удар, вероятно, был совершен с помощью HIMARS.

Базу оккупантов в жилом доме ранее в соцсетях показал российский военкор Сергей Среда, который накануне посещал российских наемников из ПВК и опубликовал несколько фотографий.

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Российский военкор не только зажег местность, где находится база врага, но и опубликовал одно фото, на которое в кадр попала табличка с адресом ближайшего бомбоубежища, что помогло установить местонахождение оккупантов.

Впоследствии украинский журналист Денис Казанский показал фото, на которых из-под завалов выносят раненых и ликвидированных вагнеровцев.

– Теперь из-под завалов выносят убитых и раненых уголовников, которых набирали в Вагнер по российским тюрьмам, а воинкору Середи вручается премия имени А. Коца, – написал Казанский, имея в виду другого российского военкора, который ранее дал возможность ВСУ уничтожить русский САУ.

Официальных подтверждений об уничтоженных позициях ЧВК, кроме как фото и сообщения в соцсетях, пока нет.

Ранее появилась информация, что повар Путина Евгений Пригожин, считающийся владельцем ЧВК Вагнера, лично ездит в колонии и вербует заключенных для участия в войне с Украиной.

Фото: Денис Казанський

Источник: Денис Казанський