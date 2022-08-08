Как РФ набирает пушечное мясо для войны в Украине и действительно ли повар Путина ездит по колониям

Август, 08 в 14:43

Несколько дней назад издание Медиазона опубликовало материал, в котором говорится, что повар Путина Евгений Пригожин, считающийся владельцем ЧВК Вагнера, лично ездит в колонии и вербует заключенных для участия в войне с Украиной.

Журналисты издания общались с заключенными из Ярославской и Тульской областей РФ. Они рассказали, что их колонии посещал невысокий лысый человек, называвший себя Пригожиным. Эта особа предлагала свободу и деньги в обмен на участие в войне против Украины.

Узник из исправительной колонии в российском Рыбинске рассказал, что на плацу собрали всех заключенных и объяснили, что “идет Третья мировая война”, и что в ней можно принять участие на стороне России. По словам заключенного, Пригожин говорил им, что представляет ЧВК Вагнера и предлагает им вступить туда для участия в войне против Украины.

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Журналистка издания Медиазона Елизавета Нестерова, которая является одним из авторов материала, рассказала в телемарафоне FREEDOM, действительно ли Пригожин в ручном режиме ездит и вербует людей в колониях и кого именно выискивают, чтобы призвать в ПВК Вагнера.

Как заключенные вышли на контакт с журналистами?

По словам Нестеровой, до начала полномасштабного вторжения РФ, Медиазона писала о полицейском насилии, о местах лишения свободы. Следовательно, у издания широкая база контактов в этой сфере.

Второй фактор – Россия очень отравлена ​​коррупцией страна и в тюрьмах коррупция – не редкость. По ее словам, в колониях можно “за счет коррупции, каких-то уловок, получить мобильный телефон” и неофициально связываться с кем-то, кто на свободе.

— Таким образом, с нами связались через Telegram с запрещенного телефона совершенно не связанные между собой люди, которые рассказали идентичные истории.

Она подчеркнула, что поскольку журналисты не могут получить документального подтверждения, что это был именно Пригожин, то они указывают, что это был человек, похож на Пригожин или представившийся им.

Мог ли Пригожин в ручном режиме заниматься вербовкой?

Она отметила, что своеобразным рекрутингом занимались еще недавно работники ЧВК Вагнер.

— Что в голове у самого Пригожина, угадать сложно. Не очень вменяемый человек, но можно допустить его определенное “миссионерство”. Что если он сможет набрать по колониям определенное количество людей, то сможет об этом отчитаться Путину.

Она подчеркнула, что в РФ официально мобилизация не объявлена, но прилагаются огромные усилия Минобороны РФ, чтобы привлечь кого-либо еще в армию, потому что воевать никто не хочет. Ведь те, кто ездил в Украину: погибли, ранены или в плену.

— Нехватка кадров – невероятная. Они идут на любые уловки, чтобы пополнить ряды этой армии.

Нестерова говорит, если это действительно Пригожин, он может допускать, что в случае успеха, он может оказаться на коне. Ведь вместе со своей незаконной организацией сможет реализовать то, чего не может сделать госаппарат.

Почему заключенные соглашаются ехать в Украину?

По словам журналистки, есть огромное количество тех, кто отказывается. По ее словам, вышедшие с ними на связь заключенные — осуждены не по политическим статьям, но “понимают правильно ситуацию”.

— Один из собеседников сказал нам, что он не пойдет (на войну в Украину, — Ред.) даже если ему увеличат срок. Ибо это для него неприемлемо, а во-вторых, это очевидная история, которая заканчивается смертью.

По мнению Нестеровой, соглашаются попавшие в колонии впервые осужденные на 10-15 лет и отсидевшие лишь год со своего срока. Она подчеркнула, что большинство осужденных в России по антинаркотической статье.

— Это любимая статья силовиков, чтобы выполнять план по “посадкам”.

Она добавила, что в России есть множество анекдотов, о встречах с полицейскими и вероятности подбрасывания наркотических веществ.

Есть также люди, которые не принадлежат к так называемой криминальной ячейке, но находятся в отчаянии и готовы на все, чтобы покинуть колонию. Соглашаются идти на войну сидящие в колонии люди уже не первый раз, и которые после первого освобождения оказались совершенно не социализированными. После колонии в РФ людей практически не принимают на работу.

Как происходит вербовка?

Им обещают всяческие почести и играют на некоторых чувствах. Журналистка рассказала, что связавшиеся с ними заключенные осуждены по насильственным статьям, но они не пошли на соглашение с ЧВК Вагнер, когда представитель приезжал к ним в колонию.

По ее словам, больше всего вербовщиков интересуют именно осужденными по насильственным статьям: 105 и 162 ст. — Убийство и Грабеж.

— Как говорит представившийся Пригожиным мужчина: Таким у нас понравится, — отметила Нестерова.

Отдельно представители ЧВК подчеркивают, что ищут не “бытовых убийц” — кто в состоянии алкоголя зарезал соседа, а “идейных”, которые знали, что шли убивать.