Серпень, 14 в 20:59

У російських соцмережах з’явилась інформація про удар по базі ПВК Вагнера в окупованій Попасній, що на Луганщині.

Окупанти жаліються, що удар, імовірно, був здійснений за допомогою HIMARS.

Базу окупантів в житловому будинку раніше у соцмережах показав російський воєнкор Сергій Среда, який напередодні відвідував російських найманців з ПВК і опублікував декілька світлин.

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Російський воєнкор не лише засвітив місцевість, де знаходиться база ворога, але й опублікував одне фото, на якому в кадр потрапила табличка з адресою найближчого бомбосховища, що допомогло встановити місцерозташування окупантів.

Згодом український журналіст Денис Казанський показав фото, на яких з-під завалів виносять поранених та ліквідованих вагнерівців. – Тепер з-під завалів виносять убитих і поранених карних злочинців, яких набирали до Вагнера за російськими в’язницями, а воїнкору Середі вручається премія імені А. Коца, – написав Казанський, маючи на увазі іншого російського воєнкора, який раніше дав можливість ЗСУ знищити російську САУ.

Офіційних підтверджень про знищені позиції ПВК, окрім як фото та повідомлення у соцмережах, наразі – немає.

Раніше з’явилась інформація, що кухар Путіна Євген Пригожин, який вважається власником ПВК Вагнера, особисто їздить у колонії та вербує в’язнів для участі у війні з Україною.

Фото: Денис Казанський

Джерело: Денис Казанський