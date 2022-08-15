Август, 15 в 18:55

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил, какого типа войну Россия ведет против Украины.

Так, он привел статистику по поводу того, что с начала полномасштабной агрессии РФ нанесла по гражданским объектам Украины 22 тыс. ударов. В то же время, по его данным, всего 300 ударов получили военные объекты.

– В 73 раза меньше. “Спецоперация”? Демилитаризация? Нет. Банальное уничтожение инфраструктуры и террор населения, – подчеркнул Подоляк у себя в Twitter в понедельник, 15 августа.

Війну якого типу веде Рф? Статистика невблаганна. З початку повномасштабної агресії ???????? завдала 22 тис. ударів по цивільних об’єктах. І всього 300 ударів – по військових. У 73 рази менше. «Спецоперація»? Демілітаризація? Ні. Банальне знищення інфраструктури й терор проти населення Сейчас смотрят — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2022



