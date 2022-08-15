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Факты / Украина

Банальное уничтожение инфраструктуры и террор: Подоляк о войне РФ против Украины

Анастасия Гевко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил, какого типа войну Россия ведет против Украины.

Так, он привел статистику по поводу того, что с начала полномасштабной агрессии РФ нанесла по гражданским объектам Украины 22 тыс. ударов. В то же время, по его данным, всего 300 ударов получили военные объекты.

– В 73 раза меньше. “Спецоперация”? Демилитаризация? Нет. Банальное уничтожение инфраструктуры и террор населения, – подчеркнул Подоляк у себя в Twitter в понедельник, 15 августа.


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