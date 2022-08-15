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Факти / Україна

Банальне знищення інфраструктури й терор: Подоляк про війну РФ проти України

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оцінив, якого типу війну Росія веде проти України.

 

Так, він навів статистику щодо того, що від початку повномасштабної агресії РФ завдала по цивільних об’єктах України 22 тис. ударів. Водночас, за його даними, всього 300 ударів зазнали військові об’єкти.

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– У 73 рази менше. “Спецоперація”? Демілітаризація? Ні. Банальне знищення інфраструктури й терор проти населення, – підкреслив Подоляк у себе в Twitter в понеділок, 15 серпня.


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