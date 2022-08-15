Серпень, 15 в 18:55

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оцінив, якого типу війну Росія веде проти України.

Так, він навів статистику щодо того, що від початку повномасштабної агресії РФ завдала по цивільних об’єктах України 22 тис. ударів. Водночас, за його даними, всього 300 ударів зазнали військові об’єкти.

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– У 73 рази менше. “Спецоперація”? Демілітаризація? Ні. Банальне знищення інфраструктури й терор проти населення, – підкреслив Подоляк у себе в Twitter в понеділок, 15 серпня.

Війну якого типу веде Рф? Статистика невблаганна. З початку повномасштабної агресії ???????? завдала 22 тис. ударів по цивільних об’єктах. І всього 300 ударів – по військових. У 73 рази менше. «Спецоперація»? Демілітаризація? Ні. Банальне знищення інфраструктури й терор проти населення — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2022



