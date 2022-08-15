Август, 15 в 20:00

Российская пропаганда продолжает распространять фейки о войне, которую РФ развязала против Украины. Пропагандисты используют как официальные органы российской власти, так и так называемых международных экспертов.

Очередную порцию фейков, пропаганды и лжи агрессора развенчал советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Первое, на чем он акцентировал внимание, это попытки РФ приписать себе несуществующие достижения во время войны.

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– С разницей в несколько дней российская пропаганда через свои официальные источники, в частности, через минобороны РФ, то есть через официальный орган государственной власти, распространила абсолютную чушь о якобы потерях, понесенных 14-й бригадой на поле боевых действий (14-й отдельной механизированной бригадой ВСУ, — Ред.), — отметил Лещенко.

Так, сначала российское минобороны сообщило, что в боях якобы погибли и получили ранения “около 340 человек” личного состава 14-й бригады. Однако уже через несколько дней это ведомство обнародовало то же сообщение, “нарисовав” почти в десять раз большие потери – уже “свыше 2 тыс. человек”.

Лещенко уточнил, что обе цифры потерь являются ложью.

– Я лично связался с 14-й бригадой: потерь в таком количестве ими понесено не было. А эта информация является очередным подтверждением того, что для достижения своих агрессивных военных целей Россия готова прибегать к откровенной лжи и манипуляциям, – объяснил он.

Лещенко также обратил внимание, как оккупанты выставили за “достижение” сбитие украинского дрона ракетой. При этом стоимость дрона в десять раз меньше стоимости российской ракеты.

– То есть откровенное военное фиаско они представляют как военное достижение, — подчеркнул он.

Еще одно направление пропаганды РФ сейчас касается ситуации вокруг Запорожской АЭС. Так, Москва через своих пропагандистов пытается переложить на Украину ответственность за обстрелы атомной станции, совершаемые российскими войсками. Рашисты традиционно обвиняют украинские Вооруженные силы в обстрелах ЗАЭС.

Подобное заявление в эфире российского ТВ, в частности, озвучил так называемый “посол” террористического формирования “ЛНР” в РФ, предатель Украины Родион Мирошник.

– В чем правда: во-первых, полную ответственность за процессы вокруг Запорожской АЭС несет именно Россия как государство-оккупант. Во-вторых, этот Мирошник не является “послом”, это обычный предатель, в прошлом – пресс-секретарь Януковича, который затем сбежал на оккупированные территории и стал одним из гауляйтеров. А сейчас получил “повышение” – статус фейкового “посла” фейковой “республики” в России, – проинформировал Лещенко.

Он напомнил о данных украинской разведки, что РФ планирует провокацию под фальшивым флагом, чтобы обвинить Украину в своих преступных действиях вокруг Запорожской АЭС.

Российские пропагандисты используют в своей деятельности и достаточно известных лиц: например, американского актера Стивена Сигала, который в свое время получил российский паспорт из рук кремлевского диктатора Владимира Путина. РФ, пытаясь оправдать убийство украинских военнопленных в Еленовке, привлекла к этому процессу Сигала.

Как объяснил Сергей Лещенко, Россия прибегает к подражанию украинским действиям в информационном пространстве. После того, как мировые голливудские звезды приезжали в Украину, выражали солидарность с украинцами и даже начали съемки фильма о войне, Москва начала поиск пропагандистов, которые могли бы создать “нужную симметричную информационную картинку”.

– И одним из таких персонажей стал подзабытый уже голливудский актер Стивен Сигал, который приезжал на оккупированные территории и якобы снимал там фильм для нужд российской пропаганды, — заявил Лещенко.

Кроме того, РФ пытается найти хоть каких-то “международных экспертов”, комментирующих войну в нужном для рашистов русле. Российские пропагандисты, в частности, привлекли человека по фамилии Скотт Риттер, который называет себя “бывшим офицером американской разведки” и рассказывает о якобы “возможном госперевороте в Украине”.

– Доверия к этим спикерам нет никакого, поскольку упомянутый Скотт Риттер является преступником на территории США. Он имеет статус зарегистрированного сексуального преступника в США и был осужден за незаконный контакт с несовершеннолетним, отсидел 2,5 года в тюрьме, — сообщил Лещенко.

По его словам, то, что РФ прибегает к услугам таких дискредитированных лиц, свидетельствует о “кризисе жанра” в российской пропаганде.