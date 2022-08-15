Серпень, 15 в 20:00

Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про війну, яку РФ розв’язала проти України. Пропагандисти використовують як офіційні органи російської влади, так і так званих міжнародних експертів.

Чергову порцію фейків, пропаганди та брехні агресора розвінчав радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко.

Перше, на чому він акцентував увагу, це спроби РФ приписати собі неіснуючі досягнення під час війни.

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– З різницею в декілька днів російська пропаганда через свої офіційні джерела, зокрема, через міноборони РФ, тобто через офіційний орган державної влади, поширила абсолютні нісенітниці про начебто втрати, понесені 14-ю бригадою на полі бойових дій (14-ю окремою механізованою бригадою ЗСУ, – Ред.), – зазначив Лещенко.

Так, спочатку російське міноборони повідомило, що в боях начебто загинули та зазнали поранень “близько 340 осіб” особового складу 14-ї бригади. Проте вже через кілька днів це відомство оприлюднило те ж повідомлення, “намалювавши” майже вдесятеро більші втрати – вже “понад 2 тис. осіб”.

Лещенко уточнив, що обидві цифри втрат є брехнею.

– Я особисто зв’язався з 14-ю бригадою: втрат у такій кількості ними понесено не було. А ця інформація є черговим підтвердженням того, що для досягнення своїх агресивних військових цілей Росія готова вдаватися до відвертої брехні та маніпуляцій, – пояснив він.

Лещенко також звернув увагу, як окупанти виставили за “досягнення” збиття українського дрона ракетою. При цьому вартість дрона вдесятеро менша за вартість російської ракети.

– Тобто відверте військове фіаско вони подають як військове досягнення, – наголосив він.

Ще один напрямок пропаганди РФ зараз стосується ситуації довкола Запорізької АЕС. Так, Москва через своїх пропагандистів намагається перекласти на Україну відповідальність за обстріли атомної станції, які здійснюють російські війська. Рашисти традиційно звинувачують українські Збройні сили в обстрілах ЗАЕС.

Подібну заяву в ефірі російського ТВ, зокрема, озвучив так званий “посол” терористичного формування “ЛНР” в РФ, зрадник України Родіон Мірошник.

– У чому полягає правда: по-перше, повну відповідальність за процеси навколо Запорізької АЕС несе саме Росія як держава-окупант. По-друге, цей Мірошник не є “послом”, це звичайний зрадник, у минулому – прессекретар Януковича, який потім втік на окуповані території та став одним із гауляйтерів. А зараз отримав “підвищення” – статус фейкового “посла” фейкової “республіки” в Росії, – поінформував Лещенко.

Він нагадав про дані української розвідки, що РФ планує провокацію під фальшивим прапором, щоб звинуватити Україну в своїх злочинних діях навколо Запорізької АЕС.

Російські пропагандисти використовують у своїй діяльності й доволі відомих осіб: наприклад, американського актора Стівена Сігала, який свого часу отримав російський паспорт із рук кремлівського диктатора Володимира Путіна. РФ, намагаючись виправдати вбивство українських військовополонених в Оленівці, залучила до цього процесу Сігала.

Як пояснив Сергій Лещенко, Росія вдається до наслідування українських дій в інформаційному просторі. Після того, як світові голлівудські зірки приїздили до України, висловлювали солідарність з українцями та навіть почали зйомки фільму про війну, Москва почала пошук пропагандистів, які могли б створити “потрібну симетричну інформаційну картинку”.

– І одним із таких персонажів став підзабутий уже голлівудський актор Стівен Сігал, який приїздив на окуповані території й начебто знімав там фільм для потреб російської пропаганди, – заявив Лещенко.

Крім того, РФ намагається знайти хоч якихось “міжнародних експертів”, які б коментували війну в потрібному для рашистів руслі. Російські пропагандисти, зокрема, залучили особу на прізвище Скотт Ріттер, який називає себе “колишнім офіцером американської розвідки” та розповідає про начебто “можливий держпереворот в Україні”.

– Довіри до цих спікерів немає жодної, оскільки згаданий Скотт Ріттер є злочинцем на території США. Він має статус зареєстрованого сексуального злочинця в США і був засуджений за незаконний контакт із неповнолітнім, відсидів 2,5 роки у в’язниці, – повідомив Лещенко.

За його словами, те, що РФ вдається до послуг таких дискредитованих осіб, свідчить про “кризу жанру” в російській пропаганді.