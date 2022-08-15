Август, 15 в 12:25

В Одесской области сотрудники СБУ задержали агента российских спецслужб. Он собирал данные, которые враг впоследствии использовал для ракетных обстрелов юга региона.

Как проинформировали в пресс-центре Службы безопасности Украины, злоумышленник собирал разведывательную информацию о перемещениях и местах дислокации подразделений украинских Вооруженных сил, территориальной обороны, а также о военных полигонах и резервных аэродромах на юге области.

Со своим куратором из спецслужб РФ задержанный общался посредством закрытых каналов связи.

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Российский агент передавал врагу подробные данные о: координатах украинских военных объектов на карте; их состоянии, предназначении, использовании, прилегающей территории; численности техники и личного состава на таких объектах, о перемещении войск; об оборудованных укреплениях и их количестве.

– Оккупанты в дальнейшем использовали эту информацию для планирования “работы” диверсионных групп, массированных и прицельных ракетных обстрелов, — отметили в СБУ.

Как оказалось, предатель является местным жителем. Он работал в государственном медучреждении и не скрывал пророссийских взглядов. Злоумышленник рассказывал о поддержке оккупантов в закрытых Telegram-каналах, подконтрольных РФ.

Задержанный сам вышел на контакт с сотрудниками спецслужб РФ через мессенджер на своем телефоне, после чего согласился на сотрудничество с врагом.

Предатель пытался соблюдать конспирацию во время общения с российским куратором, поскольку “избегал неприятностей в госучреждении”. Однако это ему не помогло. Агента РФ удалось разоблачить и задержать.

Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд отправил злоумышленника под арест.

Недавно в Харькове СБУ задержала “законсервированного” агента ФСБ РФ, корректировавшего ракетные удары российских войск. Это бывший правоохранитель, завербованный ФСБ во время пересечения российской границы в 2019 году.

А в Киеве контрразведка СБУ задержала 35-летнюю киевлянку с антиукраинской позицией. Женщина собирала для врага фото и видео с координатами расположения подразделений ВСУ, а также стратегически важных объектов критической инфраструктуры.