Ракетні обстріли Одещини: СБУ затримала агента РФ, який передавав дані ворогу
На Одещині співробітники СБУ затримали агента російських спецслужб. Він збирав дані, які ворог згодом використовував для ракетних обстрілів півдня регіону.
Як поінформували в пресцентрі Служби безпеки України, зловмисник збирав розвідувальну інформацію про переміщення та місця дислокації підрозділів українських Збройних сил, територіальної оборони, а також про військові полігони та резервні аеродроми на півдні області.
Зі своїм куратором із спецслужб РФ затриманий спілкувався за допомогою закритих каналів зв’язку.
Російський агент передавав ворогу детальні дані про: координати українських військових об’єктів на карті; їх стан, призначення, використання, прилеглу територію; чисельність техніки та особового складу на таких об’єктах, про переміщення військ; про облаштовані укріплення та їх кількість.
– Окупанти у подальшому використовували цю інформацію для планування “роботи” диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів, – зазначили в СБУ.
Як виявилося, зрадник є місцевим мешканцем. Він працював у державному медзакладі й не приховував проросійських поглядів. Зловмисник розповідав про підтримку окупантів у закритих Telegram-каналах, підконтрольних РФ.
Затриманий сам вийшов на контакт зі співробітниками спецслужб РФ через месенджер на своєму телефоні, після чого погодився на співпрацю з ворогом.
Зрадник намагався дотримуватися конспірації під час спілкування з російським куратором, оскільки “уникав неприємностей у держустанові”. Проте це йому не допомогло. Агента РФ вдалося викрити та затримати.
Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд відправив зловмисника під арешт.
Нещодавно в Харкові СБУ затримала “законсервованого” агента ФСБ РФ, який коригував ракетні удари російських військ. Це колишній правоохоронець, завербований ФСБ під час перетину російського кордону у 2019 році.
А в Києві контррозвідка СБУ затримала 35-річну киянку з антиукраїнською позицією. Жінка збирала для ворога фото та відео з координатами розташування підрозділів ЗСУ, а також стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури.