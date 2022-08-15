Серпень, 15 в 12:25

На Одещині співробітники СБУ затримали агента російських спецслужб. Він збирав дані, які ворог згодом використовував для ракетних обстрілів півдня регіону.

Як поінформували в пресцентрі Служби безпеки України, зловмисник збирав розвідувальну інформацію про переміщення та місця дислокації підрозділів українських Збройних сил, територіальної оборони, а також про військові полігони та резервні аеродроми на півдні області.

Зі своїм куратором із спецслужб РФ затриманий спілкувався за допомогою закритих каналів зв’язку.

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Російський агент передавав ворогу детальні дані про: координати українських військових об’єктів на карті; їх стан, призначення, використання, прилеглу територію; чисельність техніки та особового складу на таких об’єктах, про переміщення військ; про облаштовані укріплення та їх кількість.

– Окупанти у подальшому використовували цю інформацію для планування “роботи” диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів, – зазначили в СБУ.

Як виявилося, зрадник є місцевим мешканцем. Він працював у державному медзакладі й не приховував проросійських поглядів. Зловмисник розповідав про підтримку окупантів у закритих Telegram-каналах, підконтрольних РФ.

Затриманий сам вийшов на контакт зі співробітниками спецслужб РФ через месенджер на своєму телефоні, після чого погодився на співпрацю з ворогом.

Зрадник намагався дотримуватися конспірації під час спілкування з російським куратором, оскільки “уникав неприємностей у держустанові”. Проте це йому не допомогло. Агента РФ вдалося викрити та затримати.

Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд відправив зловмисника під арешт.

Ракетні обстріли Одещини: СБУ затримала агента РФ, який передавав дані ворогу / 3 фотографии

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А в Києві контррозвідка СБУ затримала 35-річну киянку з антиукраїнською позицією. Жінка збирала для ворога фото та відео з координатами розташування підрозділів ЗСУ, а також стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури.