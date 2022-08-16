Август, 15 в 22:47

В Харькове раздались взрывы.

Вместе с взрывами в городе и области была объявлена ​​воздушная тревога.

Обновлено 23:20: Харьков обстреливают из артиллерии, сообщил городской голова Игорь Терехов:

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— Харьков снова под артиллерийским обстрелом. Сейчас Киевский район. Прошу всех быть осторожными, соблюдать правила двух стен, — написал он в своем Telegram канале.

Обновлено в 23:04: В Харькове объявили отбой воздушной тревоги в 22:56, но уже через несколько минут, в 23:02 сирены снова прозвучали. С ними раздалась и новая серия взрывов, пишет Суспільне.

Харьковские Telegram каналы пишут, что из открытых источников не были зафиксированы вылеты ракет из российского города Белгород. В то же время местные предполагают, что Харьков мог быть обстрелян вражеской артиллерией.

– На данный момент известно о 3-5 прилетах по городу, в область доносится (звуковая, – Ред.) волна, – пишут в одном из местных Telegram каналов.

Информацию подтверждает и издание Суспільне.

Источники: Суспільне, Харьков Life