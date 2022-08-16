Оккупанты обстреляли Харьков из артиллерии — мэр
В Харькове раздались взрывы.
Вместе с взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Обновлено 23:20: Харьков обстреливают из артиллерии, сообщил городской голова Игорь Терехов:
— Харьков снова под артиллерийским обстрелом. Сейчас Киевский район. Прошу всех быть осторожными, соблюдать правила двух стен, — написал он в своем Telegram канале.
Обновлено в 23:04: В Харькове объявили отбой воздушной тревоги в 22:56, но уже через несколько минут, в 23:02 сирены снова прозвучали. С ними раздалась и новая серия взрывов, пишет Суспільне.
Харьковские Telegram каналы пишут, что из открытых источников не были зафиксированы вылеты ракет из российского города Белгород. В то же время местные предполагают, что Харьков мог быть обстрелян вражеской артиллерией.
– На данный момент известно о 3-5 прилетах по городу, в область доносится (звуковая, – Ред.) волна, – пишут в одном из местных Telegram каналов.
Информацию подтверждает и издание Суспільне.
Источники: Суспільне, Харьков Life