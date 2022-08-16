Серпень, 15 в 22:47

У Харкові пролунали вибухи.

Разом із вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога.

Оновлено 23:20: Харків обстрілюють з артилерії, повідомив міський голова Ігор Терехов:

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– Харків знову під артилерійським обстрілом. Нині Київський район. Прошу всіх бути обережними, дотримуватись правил двох стін, – написав він у своєму Telegram каналі.

Оновлено о 23:04: У Харкові оголосили відбій повітряної тривоги о 22:56, але вже за кілька хвилин, о 23:02 сирени знов пролунали. З ними пролунала і нова серія вибухів, пише Суспільне.

Харківські Telegram канали пишуть, що з відкритих джерел не було зафіксовано вилетів ракет з російського міста Бєлгород. Водночас місцеві припускають, що Харків міг бути обстріляний ворожою артилерією.

– На даний момент відомо про 3-5 прильотів по місту, в область доноситься (звукова, – Ред.) хвиля, – пишуть у одному з місцевих Telegram каналів.

Інформацію підтверджує і видання Суспільне.

Наразі представники офіційної влади Харкова чи області не підтвердили інформацію про вибухи.

Джерела: Суспільне, Харьков Life