Окупанти обстріляли Харків із артилерії – мер
У Харкові пролунали вибухи.
Разом із вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога.
Оновлено 23:20: Харків обстрілюють з артилерії, повідомив міський голова Ігор Терехов:
– Харків знову під артилерійським обстрілом. Нині Київський район. Прошу всіх бути обережними, дотримуватись правил двох стін, – написав він у своєму Telegram каналі.
Оновлено о 23:04: У Харкові оголосили відбій повітряної тривоги о 22:56, але вже за кілька хвилин, о 23:02 сирени знов пролунали. З ними пролунала і нова серія вибухів, пише Суспільне.
Харківські Telegram канали пишуть, що з відкритих джерел не було зафіксовано вилетів ракет з російського міста Бєлгород. Водночас місцеві припускають, що Харків міг бути обстріляний ворожою артилерією.
– На даний момент відомо про 3-5 прильотів по місту, в область доноситься (звукова, – Ред.) хвиля, – пишуть у одному з місцевих Telegram каналів.
Інформацію підтверджує і видання Суспільне.
Наразі представники офіційної влади Харкова чи області не підтвердили інформацію про вибухи.
Джерела: Суспільне, Харьков Life