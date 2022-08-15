В Энергодаре оккупанты захватили еще одно госпредприятие

Август, 15 в 20:23

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что оккупанты захватили еще одно госпредприятие во временно оккупированном городе.

По его словам, о новом захвате стало известно в понедельник, 15 августа.

– Сегодня стало известно, что военные России захватили Энергодарское отделение ОП Васильевский отдел ГУ Запорожский ОЦ КПБ МЗ (лабораторный центр), штат которого – 33 человека, – говорится в сообщении.

Орлов добавил, что работники отказались от сотрудничества с оккупантами и с завтрашнего дня на работу выходить не собираются.

Сейчас смотрят

Фото: Дмитрий Орлов