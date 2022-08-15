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Факты / Украина

В Энергодаре оккупанты захватили еще одно госпредприятие

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Энергодаре оккупанты захватили еще одно госпредприятие

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что оккупанты захватили еще одно госпредприятие во временно оккупированном городе.

По его словам, о новом захвате стало известно в понедельник, 15 августа.

– Сегодня стало известно, что военные России захватили Энергодарское отделение ОП Васильевский отдел ГУ Запорожский ОЦ КПБ МЗ (лабораторный центр), штат которого – 33 человека, – говорится в сообщении.

Орлов добавил, что работники отказались от сотрудничества с оккупантами и с завтрашнего дня на работу выходить не собираются.

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Фото: Дмитрий Орлов 

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