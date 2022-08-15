В Енергодарі окупанти захопили ще одне держпідприємство
Мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що окупанти захопили ще одне держпідприємство у тимчасово окупованому місті.
За словами мера міста, про нове захоплення держпідприємства у Енергодарі стало відомо у понеділок, 15 серпня.
– Сьогодні стало відомо, що військові Росії захопили Енергодарське відділення ВП Василівський відділ ДУ Запорізький ОЦ КПХ МОЗ (лабораторний центр), штат якого – 33 особи, – йдеться у повідомленні.
Дмитро Орлов додав, що працівники відмовилися від співпраці з окупантами і від завтра на роботу виходити не збираються.
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Фото: Дмитро Орлов