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Факти / Україна

В Енергодарі окупанти захопили ще одне держпідприємство

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
В Енергодарі окупанти захопили ще одне держпідприємство

Мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що окупанти захопили ще одне держпідприємство у тимчасово окупованому місті.

За словами мера міста, про нове захоплення держпідприємства у Енергодарі стало відомо у понеділок, 15 серпня.

– Сьогодні стало відомо, що військові Росії захопили Енергодарське відділення ВП Василівський відділ ДУ Запорізький ОЦ КПХ МОЗ (лабораторний центр), штат якого – 33 особи, – йдеться у повідомленні.

Дмитро Орлов додав, що працівники відмовилися від співпраці з окупантами і від завтра на роботу виходити не збираються.

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Фото: Дмитро Орлов 

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