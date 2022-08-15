Серпень, 15 в 13:51

Російські військовослужбовці почали вивозити свої сім’ї з тимчасово окупованого міста Мелітополь (Запорізька область). Це є наслідком ефективних дій Збройних сил України та партизанів.

Про деталі поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він підтвердив, що після вдалих ударів по мостах на Херсонщині, які здійснили ЗСУ, окупанти почали тікати з Херсона до Мелітополя. Водночас, за словами Федорова, є й ще один міграційний процес: навіть із Мелітополя рашисти почали вивозити свої родини.

Зараз дивляться

– Дійсно, ми бачимо міграцію військових із Херсона до Мелітополя. Але також ми бачимо ще одну важливу міграцію: після того, як партизани та Збройні сили України активно відпрацювали цей тиждень, військовослужбовці вивозять свої сім’ї з Мелітополя. Ми це чітко бачимо, – наголосив Федоров.

Він уточнив, що паралельно російські окупанти розпочали так звану масову фільтрацію на вулицях та в будинках міста (тобто обшуки, перевірки місцевих жителів). Наприклад, після одного з підривів, здійсненого партизанами, окупанти здійснили обшуки в будинку, з якого було знято відео моменту вибуху. Рашисти намагалися знайти людину, яка це знімала, проте не змогли.

– Але міграція як військових з Херсона до Мелітополя є, так і вивезення їхніх сімей з Мелітополя кудись далеко і назавжди, – додав Федоров.

Він також поінформував, що в місті присутні представники всіх спецслужб РФ, які влаштовують терор українцям.

Попри складну ситуацію, всі керівники шкіл та дитсадків Мелітополя відмовилися співпрацювати з ворогом. Окупанти намагаються залякати батьків, щоб вони віддали дітей до школи 1 вересня. Вони хочуть зробити з дітей “живий щит” та змушують батьків писати заяви, що колектив шкіл не несе відповідальності за життя учнів. Федоров запевнив, що всі мелітопольські школи будуть працювати онлайн за українською програмою.

У місті також продовжують працювати партизани. За словами Федорова, російські війська використовують Мелітополь як логістичний центр для перевезення боєприпасів та важкого озброєння, в основному залізницею. А тому однією з перших цілей партизанів є залізничні перевезення. Черговий міст був підірваний у ніч з суботи на неділю, і ворог досі не може його поновити.

Як відомо, в окупованому Мелітополі відбувається полювання на колаборантів, які готуються до псевдореферендуму. Партизани підірвали одного з так званих очільників “виборчого штабу” Єдиної Росії – колаборанта Олега Шостака. Був підірваний і головний штаб путінської партії в самому центрі міста.