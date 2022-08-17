Добавили термины “рашизм” и “русский мир”: МОН внесло изменения в учебную программу

Август, 16 в 22:38

Министерство образования и науки Украины внесло изменения в учебную программу школы в ответ на вызовы, возникшие в связи с полномасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины.

В учебные программы предметов История Украины, Всемирная история для 6-11 классов и интегрированного курса История: Украина и мир (10 класс) внесены изменения с учетом новых историографических событий. Целью предлагаемых дополнений является прояснение сквозных линий из прошлого, которые позволяют объяснить современные события.

К примеру, в обновленных программах предлагается взгляд на СССР как на правительство имперского типа. Также программы ориентируют на изучение не только инструментов насилия, которое в ХХ веке испытывали украинцы, но и сопротивление ему. Часть изменений в обучающих программах направлена на расширение пространственных контекстов украинской истории, создание дополнительных возможностей для аналогий и сравнений.

Сейчас смотрят

Нововведения будут касаться в первую очередь событий, связанных с вооруженной агрессией России против Украины. Предусмотрено полное (отдельный учебный блок) рассмотрение российско-украинской войны, начавшейся в 2014 году. Отмечаются геноцидные действия политического руководства и российского войска в отношении украинцев, национальное сопротивление агрессии РФ и международная поддержка Украины.

Обновлен перечень терминов/понятий, таких как: “присвоение суверенитета” (в значении присвоение, захват суверенитета УССР союзным центром), “русский мир”, “рашизм”; вместо выражения “политика русификации” применено выражение “політика російщення”, которое точнее отражает сущность явления и процесса; уточнен контекст применения понятия “коллаборационизм”.

Источник: МОН Украины