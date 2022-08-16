Август, 16 в 13:03

Накануне новых взрывов в Крыму российские оккупанты в районе Джанкоя значительно усилили ПВО.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, в районе аэродрома было развернуто восемь зенитно-ракетных систем С-400, не менее трех зенитно-ракетных комплекса С-300, пять зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1.

Кроме того, на аэродроме было сосредоточено 440 транспортно-пусковых контейнеров (ТПК).

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— Кстати, эти ТПК там были сконцентрированы в таком количестве не столько для защиты воздушного пространства, сколько для отправки в Херсонскую и Запорожскую области, для обстрелов Николаева и Запорожья. Особенно накануне и непосредственно 24 августа. Джанкой – это очень жирная узловая транзитная цель, которая ждала своего часа, – объяснил эксперт.

Также Александр Коваленко добавил, что в районе железнодорожной станции Азовская проводилась разгрузка 17 боевых бронированных машин, 10 самоходных установок (САУ) Гвоздика, семи САУ Мста-С, двух САУ Пион, трех единиц РСЗО БМ-21 Град, а также боеприпасов.

И это без учета той техники, которую до этого российские оккупанты перебросили в Крым.

Напомним, взрывы в селе Майское в Крыму прогремели утром 16 августа. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в поселке Азовское Джанкойского района попали в склад боеприпасов оккупантов.

В Минобороны РФ сообщили о детонации боеприпасов в селе Майское Джанкойского района. Оба населенных пункта расположены недалеко друг от друга.