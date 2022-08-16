Серпень, 16 в 13:03

Напередодні нових вибухів у Криму російські окупанти у районі Джанкоя значно посилили ППО.

Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, у районі аеродрому було розгорнуто вісім зенітно-ракетних систем С-400, щонайменше три зенітно-ракетні комплекси С-300, п’ять зенітних ракетно-гарматних комплексів Панцир-С1.

Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 транспортно-пускових контейнерів (ТПК).

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– До речі, ці ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей, для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня. Джанкой – це дуже жирна вузлова транзитна ціль, яка чекала свого часу, – пояснив експерт.

Також Олександр Коваленко додав, що в районі залізничної станції Азовська проводилося розвантаження 17 бойових броньваних машин, 10 самохідних установк (САУ) Гвоздика, семи САУ Мста-С, двох САУ Піон, трьох одиниць РСЗВ БМ-21 Град, а також боєприпасів.

І це без урахування тієї техінки, яку до того російські окупанти перекинули до Криму.

Нагадаємо, вибухи у селі Майське в Криму пролунали вранці 16 серпня. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у селищі Азовське Джанкойського району влучили у сховище боєприпасів окупантів.

У Міноборони РФ повідомили про детонацію боєприпасів у селі Майське Джанкойського району. Обидва населені пункти розташовані неподалік один від одного.