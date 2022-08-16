Август, 16 в 12:06

После взрывов в селе Майское Джанкойского района в Крыму отменили все пассажирские поезда, следующие из РФ на полуостров.

Об этом сообщил коллаборант, ставленник России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов.

По его словам, в Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов в Майском повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд на участке 10 км.

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Из-за повреждений пассажирские поезда, следующие на полуостров из России, будут останавливаться на станции Владиславовка, неподалеку от Феодосии.

Российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что уже задержаны три поезда, в которых находятся 2 тыс. человек. К вечеру на этом участке должны пройти еще пять поездов из почти 3 тыс. пассажиров.

В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире национального телемарафона сообщил, что из-за повреждений на железной дороге нет сообщения из Крыма с временно захваченными оккупантами Херсоном и Мелитополем.

Утром 16 августа во временно оккупированном Крыму недалеко от Джанкоя прогремели взрывы. В Минобороны РФ сообщили, что детонируют боеприпасы в селе Майское Джанкойского района.

Из села уже эвакуировали около 2 тыс. местных жителей.