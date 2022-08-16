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Факты / Украина

Таможенный безвиз: на границе с ЕС могут открыться общие пункты пропуска

Валентина Чорна, редактор ленты
Таможенный безвиз: на границе с ЕС могут открыться общие пункты пропуска
Фото: Правительственный портал

В рамках таможенной реформы на границе с Европейским Союзом могут открыться общие пункты пропуска.

Об этом на заседании правительства 16 августа сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Министерству инфраструктуры, Министерству иностранных дел и Государственной таможенной службе поручено активизировать процесс переговоров по открытию общих пунктов пропуска на границе с ЕС. Мы говорили о возможности открытия таких пунктов с премьер-министром Польши. И это также важное направление для ускорения всех таможенных процедур и минимизации коррупционных рисков, — сказал он.

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Шмыгаль отметил, что Министерство инфраструктуры в ближайшее время представит проект электронной очереди на границе.

Также в рамках проекта Открытая граница состоится расширение пунктов пропуска и создание современных сервисных зон у границы для грузовых автомобилей и их водителей.

– Сегодня на пограничном пункте пропуска Краковец-Корчева запускаем совершенно новый автобусный терминал, который способен будет обрабатывать от 30 автобусов в сутки. Делаем все, чтобы пересечение границы было комфортное и удобное, — добавил премьер-министр.

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