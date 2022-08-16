Серпень, 16 в 17:01

В рамках митної реформи на кордоні з Європейським Союзом можуть відкритися спільні пункти пропуску.

Про це на засіданні уряду 16 серпня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Міністерству інфраструктури, Міністерству закордонних справ та Державній митній службі доручено активізувати процес перемовин щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС. Ми говорили про можливість відкриття таких пунктів із прем’єр-міністром Польщі. І це так само важливий напрямок для пришвидшення всіх митних процедур і мінімізації корупційних ризиків, – сказав він.

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Шмигаль зазначив, що Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проєкт електронної черги на кордоні.

Також у рамках проєкту Відкритий кордон відбудеться розширення пунктів пропуску та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв.