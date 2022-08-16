Украина получила от Латвии шесть гаубиц M109 — Резников
В Украину прибыли еще шесть гаубиц M109 из Латвии, уже смогли показать результаты в боях с оккупационной армией России.
Об этом 15 августа на своей странице в Twitter сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.
– Еще шесть гаубиц M109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя, – написал министр обороны.
Министр Резников добавил, что искренне благодарен латвийскому коллеге Артису Пабриксу и народу Латвии за непреклонную поддержку Украины.
Сейчас смотрят
– Вместе мы победим! – добавил Алексей Резников.
В июле правительство Великобритании объявило, что передаст крупнейший пакет военной помощи Украине, в том числе 20 гаубиц M109.
Источник: Oleksii Reznikov
Фото: Андрій Єрмак