Август, 16 в 1:01

В Украину прибыли еще шесть гаубиц M109 из Латвии, уже смогли показать результаты в боях с оккупационной армией России.

Об этом 15 августа на своей странице в Twitter сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

– Еще шесть гаубиц M109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя, – написал министр обороны.

Министр Резников добавил, что искренне благодарен латвийскому коллеге Артису Пабриксу и народу Латвии за непреклонную поддержку Украины.

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– Вместе мы победим! – добавил Алексей Резников.

В июле правительство Великобритании объявило, что передаст крупнейший пакет военной помощи Украине, в том числе 20 гаубиц M109.

Источник: Oleksii Reznikov

Фото: Андрій Єрмак