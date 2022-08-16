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Факты / Украина

Украина получила от Латвии шесть гаубиц M109 — Резников

Илья Нежигай, редактор ленты
САУ M109

В Украину прибыли еще шесть гаубиц M109 из Латвии, уже смогли показать результаты в боях с оккупационной армией России.

Об этом 15 августа на своей странице в Twitter сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

– Еще шесть гаубиц M109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя, – написал министр обороны.

Министр Резников добавил, что искренне благодарен латвийскому коллеге Артису Пабриксу и народу Латвии за непреклонную поддержку Украины.

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– Вместе мы победим! – добавил Алексей Резников.

В июле правительство Великобритании объявило, что передаст крупнейший пакет военной помощи Украине, в том числе 20 гаубиц M109.

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Источник: Oleksii Reznikov

Фото: Андрій Єрмак

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