Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Україна отримала від Латвії шість гаубиць M109 – Резніков

Ілля Нежигай, редактор стрічки
САУ M109

До України прибули ще шість гаубиць M109 з Латвії, які вже змогли показати результати у боях з окупаційною армією Росії.

Про це 15 серпня на своїй сторінці у Twitter повідомив очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков.

– Ще шість гаубиць M109, які нещодавно прибули в Україну з Латвії, вже показують результати на полі бою, – написав міністр оборони.

Міністр Резніков додав, що щиро вдячний латвійському колезі Артісу Пабріксу та народу Латвії за непохитну підтримку України.

Зараз дивляться

– Разом ми переможемо! – додав Олексій Резніков.

У липні уряд Великої Британії оголосив, що передасть найбільший пакет військової допомоги Україні, зокрема – 20 гаубиць M109.

Читайте
Для України доставка західної зброї на фронт стає "логістичним жахом" - WSJ

Джерело: Oleksii Reznikov

Фото: Андрій Єрмак

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка