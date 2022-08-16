Серпень, 16 в 1:01

До України прибули ще шість гаубиць M109 з Латвії, які вже змогли показати результати у боях з окупаційною армією Росії.

Про це 15 серпня на своїй сторінці у Twitter повідомив очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков.

– Ще шість гаубиць M109, які нещодавно прибули в Україну з Латвії, вже показують результати на полі бою, – написав міністр оборони.

Міністр Резніков додав, що щиро вдячний латвійському колезі Артісу Пабріксу та народу Латвії за непохитну підтримку України.

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– Разом ми переможемо! – додав Олексій Резніков.

У липні уряд Великої Британії оголосив, що передасть найбільший пакет військової допомоги Україні, зокрема – 20 гаубиць M109.

Джерело: Oleksii Reznikov

Фото: Андрій Єрмак