Август, 17 в 21:21

На базе государственного предприятия Энергоатом был создан кризисный штаб в связи с угрозой чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время командно-штабных учений представителей ГСЧС в Запорожье.

– Мы привлекли к этому штабу широкий круг министерств, ведомств и разных учреждений. Там происходит полная координация, он работает 24/7, и в режиме онлайн мы мониторим ту ситуацию вокруг станции, которая там происходит, — отметил он.

В то же время, глава МВД Украины Денис Монастырский добавил, что пока станция будет находиться под контролем российских войск, будет существовать опасность в окрестных районах.

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По его словам, вся ответственность за происходящее на станции при любом разворачивающемся сценарии сейчас лежит на РФ. А Украина должна готовиться к разным сценариям, которые возможны в связи с этим.

Президент ГП НАЭК Энергоатом Петр Котин говорит, что за последние три недели стало больше попыток российских захватчиков повредить оборудование станции.

– Для этого они обстреливают и саму ЗАЭС, и линии, которыми она соединяется с объединенной энергосистемой Украины. Это очень опасно!, — подчеркнул Котин.

Он считает, что оккупанты хотят отсоединить Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы, после чего будут пытаться подключить ее в Крым. Но когда атомная станция не будет иметь связи с ОЭС, она перейдет в режим блекаута.

Источник: Энергоатом

Фото: Энергоатом