Серпень, 17 в 21:21

На базі державного підприємства Енергоатом створили кризовий штаб у зв’язку із загрозою надзвичайної ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час командно-штабних навчань представників ДСНС у Запоріжжі.

– Ми залучили до цього штабу широке коло міністерств, відомств і різних установ. Там відбувається повна координація, він працює 24/7 і у режимі онлайн ми моніторимо ту ситуацію навколо станції, яка там відбувається, – зазначив він.

Водночас очільник МВС України Денис Монастирський додав, що доки станція перебуватиме під контролем російських військ, існуватиме небезпека в навколишніх районах.

Зараз дивляться

За його словами, вся відповідальність за те, що відбувається на станції за будь-який сценарій, що розгортається, зараз лежить на РФ. А Україна має готуватися до різних сценаріїв, які можливі у зв’язку з цим.

Президент ДП НАЕК Енергоатом Петро Котін каже, що за останні три тижні стало більше спроб російських загарбників пошкодити обладнання станції.

– Для цього вони обстрілюють і саму ЗАЕС, і лінії, якими вона з’єднується з об’єднаною енергосистемою України. Це дуже небезпечно!, – наголосив Котін.

Він вважає, що окупанти хочуть від’єднати Запорізьку АЕС від української енергосистеми, після чого намагатимуться підключити її до Криму. Але коли атомна станція не матиме зв’язку з ОЕС, вона перейде в режим блекауту.

Джерело: Енергоатом

Фото: Енергоатом