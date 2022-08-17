Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

ДБР проверит законность пересечения госграницы “батальоном Монако”

Ольга Тетеріна, редактор ленты
дбр
Фото: УНИАН

В Украине начались досудебные расследования по факту, обнародованному в журналистском расследовании, о выезде в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

– В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами данного расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов, – отметили в ДБР.

Сейчас смотрят

Напомним, 16 августа издание Украинская правда обнародовало расследование про украинских VIP-беженцев в Монако, Монте-Карло и Ницце.

В нем говорится об олигархах и бизнесменах, которые облюбовали Лазурное побережье во время полномасштабной войны Украины с РФ.

Читайте
Когда мужчинам без военного опыта разрешат выезд за границу: Зеленский ответил на петицию

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка