Август, 17 в 19:06

В Украине начались досудебные расследования по факту, обнародованному в журналистском расследовании, о выезде в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

– В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами данного расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов, – отметили в ДБР.

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Напомним, 16 августа издание Украинская правда обнародовало расследование про украинских VIP-беженцев в Монако, Монте-Карло и Ницце.

В нем говорится об олигархах и бизнесменах, которые облюбовали Лазурное побережье во время полномасштабной войны Украины с РФ.