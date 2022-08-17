ДБР проверит законность пересечения госграницы “батальоном Монако”
В Украине начались досудебные расследования по факту, обнародованному в журналистском расследовании, о выезде в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
– В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами данного расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов, – отметили в ДБР.
Напомним, 16 августа издание Украинская правда обнародовало расследование про украинских VIP-беженцев в Монако, Монте-Карло и Ницце.
В нем говорится об олигархах и бизнесменах, которые облюбовали Лазурное побережье во время полномасштабной войны Украины с РФ.