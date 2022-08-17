Серпень, 17 в 19:06

В Україні розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні, щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

– Зокрема, у межах розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів, – зазначили в ДБР.

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Нагадаємо, 16 серпня видання Українська правда оприлюднило розслідування щодо українських VIP-біженців у Монако, Монте-Карло та Ніцці.

У ньому йдеться про олігархів та бізнесменів, які уподобали Лазурове узбережжя під час повномасштабної війни України з РФ.