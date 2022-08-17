Громкая ночь в Днепропетровской области: РФ обстреляла регион из РСЗО и артиллерии
Ночью 17 августа российские военные обстреляли два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский.
– Ночь была громкой… Только Никопольский район россияне атаковали трижды, – отметил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.
По ночному Никополю враг восемь раз стрелял из ствольной артиллерии.
В городе повреждены шесть частных домов, автомобили и газопровод. Люди не пострадали.
По Червоногригорьевской общине россияне направили 40 снарядов из Градов.
Там повреждены местное предприятие и линия электропередачи.
– Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу – там образовались воронки, – сообщил Валентин Резниченко.
По словам главы области, в общине обошлось без погибших и раненых.
По Широковской общине Криворожского района враг стрелял из Ураганов. Пострадавших и разрушений нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко