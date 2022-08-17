Август, 17 в 8:36

Ночью 17 августа российские военные обстреляли два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский.

Громкая ночь в Днепропетровской области: РФ обстреляла регион из РСЗО и артиллерии / 7 фотографий

– Ночь была громкой… Только Никопольский район россияне атаковали трижды, – отметил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

По ночному Никополю враг восемь раз стрелял из ствольной артиллерии.

В городе повреждены шесть частных домов, автомобили и газопровод. Люди не пострадали.

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По Червоногригорьевской общине россияне направили 40 снарядов из Градов.

Там повреждены местное предприятие и линия электропередачи.

– Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу – там образовались воронки, – сообщил Валентин Резниченко.

По словам главы области, в общине обошлось без погибших и раненых.

По Широковской общине Криворожского района враг стрелял из Ураганов. Пострадавших и разрушений нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко