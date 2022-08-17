Гучна ніч у Дніпропетровській області: РФ обстріляла регіон із РСЗВ та артилерії
Уночі 17 серпня російські військові обстріляли два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Криворізький.
– Ніч була гучною… Лише Нікопольський район росіяни атакували тричі, – зазначив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
По нічному Нікополю ворог зробив вісім пострілів зі ствольної артилерії.
У місті понівечені шість приватних будинків, автівки та газогін. Люди не постраждали.
По Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів із Градів.
Там пошкоджено місцеве підприємство та лінія електропередачі.
– Російські снаряди поцілили й у нещодавно відремонтовану Нікопольську трасу – там утворилися вирви, – повідомив Валентин Резніченко.
За словами очільника області, у громаді минулося без загиблих та поранених.
По Широківській громаді Криворізького району ворог стріляв з Ураганів. Постраждалих та руйнувань немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко