Серпень, 17 в 8:36

Уночі 17 серпня російські військові обстріляли два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Криворізький.

Гучна ніч у Дніпропетровській області: РФ обстріляла регіон із РСЗВ та артилерії / 7 фотографий

– Ніч була гучною… Лише Нікопольський район росіяни атакували тричі, – зазначив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

По нічному Нікополю ворог зробив вісім пострілів зі ствольної артилерії.

У місті понівечені шість приватних будинків, автівки та газогін. Люди не постраждали.

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По Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів із Градів.

Там пошкоджено місцеве підприємство та лінія електропередачі.

– Російські снаряди поцілили й у нещодавно відремонтовану Нікопольську трасу – там утворилися вирви, – повідомив Валентин Резніченко.

За словами очільника області, у громаді минулося без загиблих та поранених.

По Широківській громаді Криворізького району ворог стріляв з Ураганів. Постраждалих та руйнувань немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко