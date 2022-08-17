Август, 17 в 15:39

В Одесской области Госбюро расследований разоблачило масштабную схему по уклонению от военной службы во время широкомасштабной российской агрессии.

По данным ведомства, “дельцы” из центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) пытаются наладить незаконный бизнес по продаже “билетов за границу” для военнообязанных украинцев.

ГБР сообщает, что обнаружило схему оформления поддельных выводов врачебной комиссии о якобы непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

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– Такой документ предоставлял возможность мужчинам призывного возраста беспрепятственно пересекать государственную границу Украины. К сделке организаторы привлекли специалистов центра комплектования и социальной поддержки одного из районов Одессы, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сообщники проводили фейковое обследование клиентов и производили выводы ВЛК, а также, при необходимости, врачей гражданской практики.

По предварительным данным, услугами злоумышленников воспользовалось по меньшей мере полсотни человек, данные которых установлены.

– Стоимость работы злоумышленники оценили в $7 тыс., которые заказчик должен был заплатить заранее криптовалютой. После получения платежа в сжатые сроки проводилось обследование и оформлялись заведомо поддельные документы. В пакет услуг также входила организация беспрепятственного пересечения границы в страны Евросоюза, – отмечают в ГБР.

Сообщается, что уже задержаны два человека – посредник и врач, в отношении которых решается вопрос о сообщении о подозрении.

Остальные лица, причастные к противоправному механизму, среди работников районного центра комплектования и социальной поддержки, врачей центра и пограничников, еще устанавливаются.

У фигурантов дела провели обыски и изъяли документы, а также средства коммуникации, подтверждающие факты противоправной деятельности.