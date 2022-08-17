Серпень, 17 в 15:39

На Одещині Держбюро розслідувань викрило масштабну схему ухилення від військової служби під час широкомасштабної російської агресії.

За даними відомства, “ділки” із центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) намагаються налагодити незаконний бізнес із продажу “квитків за кордон” для військовозобов’язаних українців.

ДБР повідомляє, що виявило схему оформлення підроблених висновків лікарської комісії про нібито непридатність до військової служби за станом здоров’я.

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– Такий документ надавав можливість чоловікам призовного віку безперешкодно перетинати державний кордон України. До угоди організатори залучили спеціалістів центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів Одеси, – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що спільники проводили фейкове обстеження клієнтів та проводили висновки ВЛК, а також, за потреби, лікарів громадянської практики.

За попередніми даними, послугами зловмисників скористалося щонайменше пів сотні осіб, дані яких встановлено.

– Вартість роботи зловмисники оцінили у $7 тис., які замовник мав заплатити заздалегідь криптовалютою. Після отримання платежу в стислий термін проводилося обстеження та оформлялися свідомо підроблені документи. До пакету послуг також входила організація безперешкодного перетину кордону до країн Євросоюзу, – зазначають у ДБР.

Повідомляється, що вже затримано двох осіб – посередника та лікаря, стосовно яких вирішується питання про повідомлення про підозру.

Решта осіб, причетних до протиправного механізму, серед працівників районного центру комплектування та соціальної підтримки, лікарів центру та прикордонників, ще встановлюються.

У фігурантів справи провели обшуки та вилучили документи, а також засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності.