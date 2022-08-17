Минус вертолет Ка-52 и три беспилотника: ВСУ уточнили потери РФ

Август, 17 в 14:12

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52, также известный как Аллигатор, и три беспилотника.

– Зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожены три беспилотных летательных аппарата и вертолет Ка-52. Все цели уничтожены на Запорожском и Донецком направлениях, – сообщает Командование Воздушных сил Украины.

Там также уточнили, что 16 августа на нескольких оперативных направлениях ударная авиация нанесла до десяти групповых ударов по позициям оккупационных войск.

В частности, под прикрытием истребителей “штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше и скоплению живой силы и техники противника”.

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По данным Генштаба, за последние сутки украинские военные уничтожили два беспилотника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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