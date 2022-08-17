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Факти / Україна

Мінус гелікоптер Ка-52 та три безпілотники: ЗСУ уточнили втрати РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Мінус гелікоптер Ка-52 та три безпілотники: ЗСУ уточнили втрати РФ
Фото: Depositphotos

Протягом минулої доби ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52, також відомий як Алігатор, та три безпілотники.

– Зенітно-ракетними підрозділами Повітряних сил ЗСУ знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52. Усі цілі знищено на Запорізькому та Донецькому напрямках, – повідомляє Командування Повітряних сил України.

Там також уточнили, що 16 серпня на кількох оперативних напрямках ударна авіація завдала до десяти групових ударів по позиціях окупаційних військ.

Зокрема, під прикриттям винищувачів “штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника”.

Зараз дивляться

За даними Генштабу, за останню добу українські військові знищили два безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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