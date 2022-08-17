Мінус гелікоптер Ка-52 та три безпілотники: ЗСУ уточнили втрати РФ

Серпень, 17 в 14:12

Протягом минулої доби ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52, також відомий як Алігатор, та три безпілотники.

– Зенітно-ракетними підрозділами Повітряних сил ЗСУ знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52. Усі цілі знищено на Запорізькому та Донецькому напрямках, – повідомляє Командування Повітряних сил України.

Там також уточнили, що 16 серпня на кількох оперативних напрямках ударна авіація завдала до десяти групових ударів по позиціях окупаційних військ.

Зокрема, під прикриттям винищувачів “штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника”.

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За даними Генштабу, за останню добу українські військові знищили два безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

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