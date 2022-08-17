Неспокойная ночь в Харькове: в городе раздались взрывы
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Ночью 17 августа харьковчане сообщили о взрывах.
По свидетельствам очевидцев, сначала мощные звуки раздались за пределами города.
А потом звук взрыва услышали в самом областном центре.
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