Август, 17 в 6:54

Ночью 17 августа харьковчане сообщили о взрывах.

По свидетельствам очевидцев, сначала мощные звуки раздались за пределами города.

А потом звук взрыва услышали в самом областном центре.

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