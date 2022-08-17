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Факти / Україна

Неспокійна ніч у Харкові: у місті пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Уночі 17 серпня харків’яни повідомили про вибухи.

За свідченнями очевидців, спершу потужні звуки пролунали за межами міста.

А згодом звук вибуху почули в самому обласному центрі.

Зараз дивляться

Обласна та місцева влада коментарів із цього приводу поки що не надавала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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