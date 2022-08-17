Неспокійна ніч у Харкові: у місті пролунали вибухи
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
Уночі 17 серпня харків’яни повідомили про вибухи.
За свідченнями очевидців, спершу потужні звуки пролунали за межами міста.
А згодом звук вибуху почули в самому обласному центрі.
Зараз дивляться
Обласна та місцева влада коментарів із цього приводу поки що не надавала.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.