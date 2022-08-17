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Факты / Украина

Ограничений бить по Крыму нет, ждем ракеты ATACMS — Резников

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Ограничений бить по Крыму нет, ждем ракеты ATACMS — Резников
Фото: Генштаб ВСУ

У Украины есть договоренности с США о том, что мы не будем использовать предоставленное западными партнерами оружие для ударов по территории РФ.

Но запрета на поражение военных объектов России на временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму, нет. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

— У нас есть договоренности с США, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где есть враг, то соответственно, у нас таких ограничений нет, — объяснил он.

Также Алексей Резников надеется, что Украина сможет получить ракеты ATACMS для установок HIMARS, которые способны бить на 150 и 300 км.

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— Надеюсь, что будет принято политическое решение относительно ракет ATACMS, которые дадут очень много позитива на поле боя для Украины и всего цивилизованного мира. Как и HIMARS, которые уже очень сильно изменили картину боя, — добавил министр.

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Источник: Голос Америки
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