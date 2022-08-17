Обмежень бити по Криму немає, чекаємо на ракети ATACMS – Резніков

Серпень, 17 в 14:19

Україна має домовленості зі США про те, що не буде використовувати надану західними партнерами зброю для ударів по території РФ.

Але заборони на ураження військових об’єктів Росії на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, немає. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

– У нас є домовленості зі США, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Штатами і партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де є ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень немає, – пояснив він.

Також Олексій Резніков сподівається, що Україна зможе отримати ракети ATACMS для установок HIMARS, які здатні бити на 150 та 300 км.

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– Маю надію, що буде ухвалене політичне рішення щодо ракет ATACMS, які дадуть дуже багато позитиву на полі бою для України та всього цивілізованого світу. Як і HIMARS, які вже змінили дуже сильно картину бою, – додав міністр.