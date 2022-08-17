Серпень, 17 в 18:27

Російські загарбники готують провокацію в тимчасово окупованому Мелітополі, щоб звинуватити у цьому Збройні сили України.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

– Дуже схоже на те, що у Мелітополі росіяни готують масштабну провокацію. За наказом гауляйтера Є.Балицького місцевим жителям роздають листівки, в яких описано, як потрібно поводитися, щоб врятуватися від HIMARS, – зазначили вони.

У СтратКомі наголосили, що зазвичай такі дії є поверхневим доказом підступних намірів окупантів, мовляв, ми ж вас попереджали.

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Ймовірно, на тлі повних провалів на всіх “фронтах”, повального “куріння у невстановлених місцях”, масового дезертирства в збройних силах РФ, зради командирів і начальників, окупант хоче відвернути увагу, здійснивши криваву провокацію, і звинуватити у цьому ЗСУ.

– Це далеко не перший такий випадок підступних дій ворога, тому ми хочемо застерегти місцеве населення від намагань довіритись російській пропаганді. ЗСУ ніколи не вело і не буде вести обстрілів місцевого населення! – додали військові.

Нагадаємо, що біля однієї з комендатур російських окупантів в центрі Мелітополя 17 серпня пролунав сильний вибух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

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Джерело: СтратКом ЗСУ

Фото: СтратКом ЗСУ