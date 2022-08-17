Август, 17 в 9:24

Около 02:00 17 августа российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами типа С-300.

РФ после заявлений своего Минобороны обстреляла ракетами вуз в Николаеве / 4 фотографии

Обновлено в 09:24. Попали захватчики в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы и одно из предприятий города.

– Рашисты обстреляли в Николаеве еще один университет – нашу Могилянку, – отметил городской глава Николаева Александр Сенкевич.

Об этом университете недавно в своей сводке упоминало Министерство обороны России.

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В ведомстве заявили, что на территории ЧНУ им. Петра Могилы и школы №16 якобы базируются военные и сосредоточены склады боеприпасов или техники.

Александр Сенкевич после таких заявлений обнародовал видео, чтобы продемонстрировать, что никакой военной базы там нет.

Мэр акцентировал внимание на том, что в заведении работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные письма, выдают дипломы.

– А сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты. Это настоящие террористы, которые, прикрываясь своей пропагандой, продолжают цинично разрушать наши учебные заведения, – подчеркнул Александр Сенкевич.

В момент обстрела в университете находился только охранник. К счастью, он не пострадал.

Обломками и ударной волной повреждены дома напротив заведения.

– Всем, кому нужно, бесплатно выдадим пленку и ОСБ-плиты, – отметил мэр Николаева.

В эти минуты коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.

Напомним, что взрывы ночью 17 августа были слышны в разных районах Николаева.

После отбоя воздушной тревоги мэр Николаева сообщил о попадании в гражданские объекты.

Кроме того, ночью в Николаеве временно перестали работать линии 101 и 112.

В случае необходимости мэр города призвал людей обращаться по городским номерам (0512) 30-45-17 и (0512) 30-45-18.

Ориентировочно в 01:00 17 августа под обстрел попал поселок Широкое в Баштанском районе.

Зафиксировано попадание в сельхозпостройку и дорогу. Пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Александр Сенкевич, Виталий Ким

Фото: Александр Сенкевич