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Факты / Украина

РФ после заявлений своего Минобороны обстреляла ракетами вуз в Николаеве

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Миколаєва 17 серпня 2022

Около 02:00 17 августа российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами типа С-300.

Обстріл Миколаєва 17 серпня 2022
Обстріл Миколаєва 17 серпня 2022
Обстріл Миколаєва 17 серпня 2022
Обстріл Миколаєва 17 серпня 2022
Обстріл Миколаєва 17 серпня 2022
Обстріл Миколаєва 17 серпня 2022
Обстріл Миколаєва 17 серпня 2022
Обстріл Миколаєва 17 серпня 2022
РФ после заявлений своего Минобороны обстреляла ракетами вуз в Николаеве / 4 фотографии

Обновлено в 09:24. Попали захватчики в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы и одно из предприятий города.

– Рашисты обстреляли в Николаеве еще один университет – нашу Могилянку, – отметил городской глава Николаева Александр Сенкевич.

Об этом университете недавно в своей сводке упоминало Министерство обороны России.

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В ведомстве заявили, что на территории ЧНУ им. Петра Могилы и школы №16 якобы базируются военные и сосредоточены склады боеприпасов или техники.

Александр Сенкевич после таких заявлений обнародовал видео, чтобы продемонстрировать, что никакой военной базы там нет.

Мэр акцентировал внимание на том, что в заведении работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные письма, выдают дипломы.

– А сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты. Это настоящие террористы, которые, прикрываясь своей пропагандой, продолжают цинично разрушать наши учебные заведения, – подчеркнул Александр Сенкевич.

В момент обстрела в университете находился только охранник. К счастью, он не пострадал.

Обломками и ударной волной повреждены дома напротив заведения.

– Всем, кому нужно, бесплатно выдадим пленку и ОСБ-плиты, – отметил мэр Николаева.

В эти минуты коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.

Напомним, что взрывы ночью 17 августа были слышны в разных районах Николаева.

После отбоя воздушной тревоги мэр Николаева сообщил о попадании в гражданские объекты.

Кроме того, ночью в Николаеве временно перестали работать линии 101 и 112.

В случае необходимости мэр города призвал людей обращаться по городским номерам (0512) 30-45-17 и (0512) 30-45-18.

Ориентировочно в 01:00 17 августа под обстрел попал поселок Широкое в Баштанском районе.

Зафиксировано попадание в сельхозпостройку и дорогу. Пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Сенкевич, Виталий Ким

Фото: Александр Сенкевич

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