РФ после заявлений своего Минобороны обстреляла ракетами вуз в Николаеве
Около 02:00 17 августа российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами типа С-300.
Обновлено в 09:24. Попали захватчики в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы и одно из предприятий города.
– Рашисты обстреляли в Николаеве еще один университет – нашу Могилянку, – отметил городской глава Николаева Александр Сенкевич.
Об этом университете недавно в своей сводке упоминало Министерство обороны России.
В ведомстве заявили, что на территории ЧНУ им. Петра Могилы и школы №16 якобы базируются военные и сосредоточены склады боеприпасов или техники.
Александр Сенкевич после таких заявлений обнародовал видео, чтобы продемонстрировать, что никакой военной базы там нет.
Мэр акцентировал внимание на том, что в заведении работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные письма, выдают дипломы.
– А сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты. Это настоящие террористы, которые, прикрываясь своей пропагандой, продолжают цинично разрушать наши учебные заведения, – подчеркнул Александр Сенкевич.
В момент обстрела в университете находился только охранник. К счастью, он не пострадал.
Обломками и ударной волной повреждены дома напротив заведения.
– Всем, кому нужно, бесплатно выдадим пленку и ОСБ-плиты, – отметил мэр Николаева.
В эти минуты коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.
Напомним, что взрывы ночью 17 августа были слышны в разных районах Николаева.
После отбоя воздушной тревоги мэр Николаева сообщил о попадании в гражданские объекты.
Кроме того, ночью в Николаеве временно перестали работать линии 101 и 112.
В случае необходимости мэр города призвал людей обращаться по городским номерам (0512) 30-45-17 и (0512) 30-45-18.
Ориентировочно в 01:00 17 августа под обстрел попал поселок Широкое в Баштанском районе.
Зафиксировано попадание в сельхозпостройку и дорогу. Пострадавших нет.
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Источник: Александр Сенкевич, Виталий Ким
Фото: Александр Сенкевич