Окупанти поцілили в цивільні об’єкти в Миколаєві

Серпень, 17 в 6:21

Уночі 17 серпня в Миколаєві пролунали потужні вибухи.

За словами міського голови обласного центру Олександра Сєнкевича, їх було чути в різних районах міста.

Після відбою повітряної небезпеки мер Миколаєва повідомив про влучання в цивільні об’єкти.

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– Є пошкодження житлових будинків. Деталі не даю. Усі необхідні служби працюють на місцях. Уся інформація – зранку, – коротко повідомив Олександр Сєнкевич.

Крім того, уночі в Миколаєві тимчасово перестали працювати лінії 101 та 112.

У разі потреби мер міста закликав людей звертатись за міськими номерами (0512) 30-45-17 та (0512) 30-45-18.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Сєнкевич

Фото: Повітряне командування Захід