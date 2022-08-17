Оккупанты ранили семью с маленьким ребенком в Торецке
В Торецке Донецкой области российские оккупанты ранили целую семью.
Помимо двух взрослых, пострадал и шестилетний мальчик.
Семья как раз находилась в частном доме, когда туда накануне вечером из артиллерии попали российские захватчики.
Мальчик из Торецка стал 712-м ребенком, о ранении которого известно Офису генерального прокурора.
Официальное количество жертв войны России против Украины в течение суток не изменилось – 361.
Всего с 24 февраля по 17 августа пострадали уже более 1 073 несовершеннолетних.
Больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 376,
- Харьковской области – 198,
- Киевской области – 116,
- Черниговской области – 68,
- Луганской области – 61,
- Николаевской области – 60,
- Херсонской области – 55,
- Запорожской области – 40.
Бомбардировками и обстрелами Вооруженные силы РФ повредили 2 328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Офис генпрокурора, Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко