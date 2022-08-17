Август, 17 в 12:28

В Торецке Донецкой области российские оккупанты ранили целую семью.

Помимо двух взрослых, пострадал и шестилетний мальчик.

Семья как раз находилась в частном доме, когда туда накануне вечером из артиллерии попали российские захватчики.

Сейчас смотрят

Мальчик из Торецка стал 712-м ребенком, о ранении которого известно Офису генерального прокурора.

Официальное количество жертв войны России против Украины в течение суток не изменилось – 361.

Всего с 24 февраля по 17 августа пострадали уже более 1 073 несовершеннолетних.

Больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 376,

Харьковской области – 198,

Киевской области – 116,

Черниговской области – 68,

Луганской области – 61,

Николаевской области – 60,

Херсонской области – 55,

Запорожской области – 40.

Бомбардировками и обстрелами Вооруженные силы РФ повредили 2 328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 175-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Офис генпрокурора, Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко